Общество

Российская газетаРоссийская газетаСпособное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе. Сейчас пунктом его назначения называется египетский Суэц.
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