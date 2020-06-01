Общество

Lenta.ruLenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщается в выписке из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.
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Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.
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Владельцем «Академика Черского» оказался фонд из Самары

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