с чего всё началось

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Общество У француза в Татарстане выявили коронавирус О выявлении COVID-19 у француза сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию, предоставленную руководителем пресс-службы президента Лилией Галимовой.

Гаджеты Microsoft раскрыла характеристики консоли Xbox Series X Представители софтверного гиганта, который пытается тягаться с компанией Sony на рынке игровых приставок, рассказали о возможностях своей новой приставки, получившей название Xbox Series X. Подразделение Microsoft, занимающееся Xbox, раскрыло секреты, касающиеся новой консоли Series X, и теперь пользователи ждут, чем ответит конкурент – компания Sony.

Общество Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Хоккей КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля Отмечается, что если после 10 апреля ограничительные меры будут ослаблены или сняты, то КХЛ и Единая лига ВТБ будут готовы к возобновлению соревнований, о формате и сроках проведения которых будет сообщаться дополнительно.

Общество В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.

Экономика Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.

Экономика Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.

Здоровье В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.

Общество Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.

Политика Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия В условиях коронавирусной эпидемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Общество Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.