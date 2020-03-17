с чего всё началось

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Политика Россия частично закрывает границу с Белоруссией Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.

Общество Кальяны попали под запрет в Татарстане из-за коронавируса "Вводится запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях", - уточнила она со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров Татарстана.

Экономика ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Экономика Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество В Крыму ввели режим повышенной готовности Председатель правительства республики Крым Юрий Гоцанюк объявил о введении режима повышенной готовности с 17 марта.

Общество Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Шоу-бизнес Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.

Финансы Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.

Происшествия Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Общество Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом «Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».