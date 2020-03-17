Общество
Газета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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с чего всё началось
На данный момент оно направляется в сторону Мозамбика, сообщает во вторник, 17 марта, РБК со ссылкой на данные сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder.ИА Новороссия05:30
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Политика
Россия частично закрывает границу с Белоруссией
Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Общество
Кальяны попали под запрет в Татарстане из-за коронавируса
"Вводится запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях", - уточнила она со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров Татарстана.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Экономика
ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса
Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
За сутки коронавирусом заразились 14 тысяч человек
Политика
Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях
Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Хоккей
«Салават Юлаев» рассказал, что делать с билетами на матч с «Ак Барсом»
Хоккейный «Салават Юлаев» выступил с заявлением о возможном возврате билетов на матчи с казанским «Ак Барсом», которые должны были состояться 22 и 24 марта в «Уфа-Арене».
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн
В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Общество
В Крыму ввели режим повышенной готовности
Председатель правительства республики Крым Юрий Гоцанюк объявил о введении режима повышенной готовности с 17 марта.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Футбол
21-летний испанский тренер умер от коронавируса
В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз
О третьей беременности Маргариты Симоньян стало известно в марте 2019 года.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Общество
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Политика
Тимошенко пришла в Раду в черной маске
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.