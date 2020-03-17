Общество

Газета.RuГазета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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с чего всё началось
На данный момент оно направляется в сторону Мозамбика, сообщает во вторник, 17 марта, РБК со ссылкой на данные сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder
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ИА Новороссия05:30

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Способный достроить «Северный поток - 2» трубоукладчик сменил маршрут

РЕН ТВ04:02

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Газета.Ru06:07

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Lenta.ru05:26

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в сторону Мозамбика

РБК05:14

Способное достроить «Северный поток — 2» судно изменило курс

РИА Новости04:20

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» вновь изменил курс

ТАСС06:57

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут и идет в Мозамбик

ПРАЙМ03:54
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Россия частично закрывает границу с Белоруссией

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Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
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Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

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Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
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Хоккей

«Салават Юлаев» рассказал, что делать с билетами на матч с «Ак Барсом»

Хоккейный «Салават Юлаев» выступил с заявлением о возможном возврате билетов на матчи с казанским «Ак Барсом», которые должны были состояться 22 и 24 марта в «Уфа-Арене».
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В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
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Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Украина временно закрыла границы с Крымом

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Общество

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Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
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Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

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Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
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Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

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Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
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Шоу-бизнес

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Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

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По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
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Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

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Политика

Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Газета.Ru 05:59
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