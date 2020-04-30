Общество

РИА НовостиРИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
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Судно «Академик Чарский», способное достроить «Северный поток — 2», вновь сообщило о смене курса

Аргументы недели03:13

«Академик Черский» сообщил о смене курса на Калининград

Piter.tv03:50

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сообщил о курсе на Калининград

ПРАЙМвчера в 17:45

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» взял курс на Калининград

ТАССвчера в 18:27

Российский трубоукладчик «Академик Черский» направился к Балтике

Накануне.Ruвчера в 17:09

Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Калининград

Известиявчера в 23:45

Трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Находку на дооборудование

ДВ-РОСС26 апреля в 22:32
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Секрет фирмы вчера в 11:26
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Общество

В России зафиксирован новый рекорд по заболевшим коронавирусом

Полностью выздоровели 1333 человека. Всего на 30 апреля в России выявлено 106 498 случаев коронавируса.
TV BRICS 03:45
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 28 апреля в 05:05
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Недвижимость

Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается

Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Анонсированный Владимиром Путиным запуск льготной ипотеки по ставке 6,5% при покупке жилья на первичном рынке взбодрил потенциальных покупателей жилья: они начали активно просматривать объявления о продаже новостроек, в Москве за неделю показатель удвоился.
Коммерсантъ вчера в 12:06
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
1,1K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Хоккей

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
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Энергетика

Мировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру 00:05
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Общество

В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
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Энергетика

Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, сократит свою добычу с июня по декабрь 2020 года, заявило в среду Министерство нефти и энергетики.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Происшествия

В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Политика

«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства

Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
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Общество

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
2,1K
Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
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Общество

«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков

Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:01
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Спорт

Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая

В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews вчера в 17:10
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Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ вчера в 12:10
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти.
Финансовая газета 27 апреля в 08:40
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ вчера в 13:55
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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