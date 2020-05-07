Общество
РИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
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Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.Lenta.ru11:06
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Способный достроить «Северный поток-2» «Академик Черский» пришел в Калининград
Центр энергетической экспертизы03 мая в 23:10
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
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Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки
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Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
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