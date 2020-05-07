с чего всё началось

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Общество Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.

Игры Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании. 8

Политика Депутат липецкого областного совета попросил Путина дать оценку словам губернатора о разгоне людей химикатами Депутат липецкого областного совета попросил президента Владимира Путина дать оценку словам губернатора о разгоне людей химикатами.

Общество Масочный и перчаточный режим вводится в Москве По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая. 2,4K

Общество Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей. 19

Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. 3

Гаджеты Apple признала проблему с AirPods Pro Apple обратила внимание на проблему с посторонним звуком во время использования наушников AirPods Pro.

Экономика В России могут расширить отсрочки по налогам В Минфине уточнили, что в России налоговые органы приостановили проверки соблюдения валютного законодательства до 31 мая 2020 года.

Гаджеты AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3 Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).

Финансы Международные резервы РФ сократились на $2,5 млрд Сегодня, 7 мая 2020 года, стало известно, что золотовалютные резервы Центробанка РФ за неделю с 23 апреля по 1 мая текущего года сократились на $2,5 млрд или на 0,4%, до $569,8 млрд. 2

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Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала «Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала. 4,7K

Футбол Чемпионат Норвегии по футболу стартует 16 июня Первые матчи нового сезона футбольного чемпионата Норвегии пройдут 16 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

Политика Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца» Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России". 6

Общество Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая. 591

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. 18

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных. 8