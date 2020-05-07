Общество
РИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
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с чего всё началось
Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.Lenta.ru11:06
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В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
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Армия и оружие
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Газета.Ru 11:43
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Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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У Марии Иваковой обнаружили коронавирус
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву
Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало информацию о визите спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву.
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Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
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Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
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Известия 02:07
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Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
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Футбол
Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»
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Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
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Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
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В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ
Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
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