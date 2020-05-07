с чего всё началось

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Общество Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19 Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. 2

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле Предварительной датой проведения голосования власти наметили 8 июля, рассказали источники интернет-издания Znak.com.

Спорт Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад. 1

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 234

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 95

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 5

Футбол В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало информацию о визите спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву.

Политика Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России. 5

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 203

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Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,1K

Общество В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады. 264

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K