Общество

РИА НовостиРИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
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Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные
 ресурса Marine Traffic.
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