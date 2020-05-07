с чего всё началось

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Политика Лавров и глава МИД Греции обсудили возвращение граждан на родину Подчеркивается, что Лавров и Дендиас договорились содействовать в возвращении граждан двух стран домой.

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Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 647

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