Общество

Газета.RuГазета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.
РБКвчера в 13:13

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило владельца

Известиявчера в 23:45

Владельцем способного достроить «Северный поток-2» судна стал самарский фонд

Коммерсантъвчера в 17:44

Владельцем трубоукладчика для «Северного потока — 2» оказался фонд из Самары

Forbesвчера в 15:43

Способное достроить «Северный поток – 2» судно поменяло владельца

Московский Комсомолецвчера в 16:29

СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца

РИА Новостивчера в 15:56

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Lenta.ruвчера в 17:40

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

РБКвчера в 13:13
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР

Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
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Наука

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
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Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
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Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
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Армия и оружие

В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России

Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости вчера в 08:04
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Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

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Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com вчера в 03:45
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
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Гаджеты

Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad

Huawei MatePad для предзаказа станет доступен 5 июня, причем первые покупатели получат в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds 3 и 50% скидку на фирменный стилус M-Pencil.
Astera вчера в 15:08
Здоровье

У работника областной больницы выявлен коронавирус

Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
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Общество

Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»

Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
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Экономика

Самозанятым начнут в июне возвращать налоги

Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.
АБН вчера в 02:57
Общество

Особое мнение: Александр Баунов

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Общество

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.
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Космос

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости вчера в 20:14
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Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
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СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
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Армия и оружие

Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2

Российская газета вчера в 03:43
Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь 31 мая в 13:42
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Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК вчера в 08:04
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Онколог назвал признак возможного рака кожи

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Энергетика

WSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

Как говорится в материале, Саудовская Аравия рассчитывает, что сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти на 9,7 млн баррелей продлится до конца текущего года.
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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