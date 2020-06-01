Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

с чего всё началось

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза. 1,2K

Наука В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19 Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. 143

Футбол Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией» Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 64

Армия и оружие В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. 4

Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Здоровье Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки. 694

Гаджеты Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad Huawei MatePad для предзаказа станет доступен 5 июня, причем первые покупатели получат в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds 3 и 50% скидку на фирменный стилус M-Pencil.

Здоровье У работника областной больницы выявлен коронавирус Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.

Экономика Самозанятым начнут в июне возвращать налоги Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.

Общество Особое мнение: Александр Баунов Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 75

Космос Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.

Происшествия СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube. 82