Общество
Газета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.РБКвчера в 13:13
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Владельцем способного достроить «Северный поток-2» судна стал самарский фонд
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