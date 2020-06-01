Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

с чего всё началось

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 403

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 33

Политика ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня. 16

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 299

Политика Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым. 296

Общество Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда. 5

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 3,9K

Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Политика Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений. 755

Политика «Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. 233

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 822

Общество Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США. 17