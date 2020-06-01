Общество

Газета.RuГазета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.
РБКвчера в 13:13

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Вероятный достройщик «Северного потока — 2» сменил владельца

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РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца

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Московский Комсомолецвчера в 16:29

Владельцем способного достроить «Северный поток-2» судна стал самарский фонд

Коммерсантъвчера в 17:44

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РБКвчера в 13:13
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Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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Общество

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