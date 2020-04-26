Общество

RT на русскомRT на русскомСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
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с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило пункт назначения

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
РИА Новости04:25

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Капитан дальнего плавания счёл странным петляние «Академика Черского»

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

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Раскрыта интрига про смену курса трубоукладчика «Академик Черский»

Национальная служба новостей10:12

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Вести.Ru06:20

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» изменил курс на Находку

ТАСС04:41
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
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Общество

До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов

Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
Smolnarod.ru 05:33
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Энергетика

В ОПЕК спрогнозировали стоимость барреля нефти к середине 2020 года

Президент конференции ОПЕК и министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб поделился прогнозом о возможной будущей стоимости барреля нефти.
Деловое.ТВ 13:54
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно

Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

В Курской областной клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Коммерсантъ 09:01
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Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
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Общество

За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 66 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 06:23
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
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Здоровье

В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех

Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 14:37
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Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM 11:31
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Энергетика

Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием

Губернатор нефтедобывающего штата Оклахома Кевин Ститт обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить эпидемию коронавируса стихийным бедствием, чтобы иметь возможность помочь производителям нефти.
РИА Новости 14:33
Здоровье

США дополнили список вероятных симптомов коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.
ТАСС 14:15
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
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Армия и оружие

Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.
Взгляд.ру 09:20
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Футбол

Уткин назвал Аршавина «гавнюком»

Российский блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем футболисте петербургского "Зенита" и сборной России Андрее Аршавине.
Газета.Ru 13:17
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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Технологии

Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии

Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Общество

Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 10:43
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Армия и оружие

Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов

Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Футбол

Рами: «Раньше футбол был более жестким»

Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.
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Политика

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
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