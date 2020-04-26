Общество
RT на русскомСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
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с чего всё началось
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.РИА Новости04:25
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Энергетика
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РИА Новости 14:33
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США дополнили список вероятных симптомов коронавируса
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ТАСС 14:15
Общество
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Газета.Ru вчера в 13:07
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REGNUM 00:11
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Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.
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Футбол
Уткин назвал Аршавина «гавнюком»
Российский блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем футболисте петербургского "Зенита" и сборной России Андрее Аршавине.
Газета.Ru 13:17
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
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Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
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Энергетика
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
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РИА Новости 10:43
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В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
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Армия и оружие
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Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
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Рами: «Раньше футбол был более жестким»
Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.
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Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
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