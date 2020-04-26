Общество

RT на русскомRT на русскомСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
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Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

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Минюст решил оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции

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Общество

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Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

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Общество

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РБК 08:50
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Армия и оружие

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Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
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Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
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Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

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Есть пять распространенных ошибок водителей, которые приводят к тому, что рабочий ресурс ремня ГРМ значительно уменьшается и может нанести значительный урон вашему автомобилю.
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Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

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Автор манги «Хвост Феи» забыл про сон из-за Final Fantasy 7 Remake

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Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

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В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

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Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
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Как работают Яндекс.Новости?
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