Общество
RT на русскомСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
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Общество
Минюст решил оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции
Министерство юстиции России приняло окончательное решение оставить в проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) действующие размеры штрафов.
Life.ru 16:36
Игры
Для Skyrim Special Edition выпустили новый пакет HD-текстур
Вашингтон, 26 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В сеть выложили новую версию модификации (мода), которая добавляет в игру The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition текстуры высокого разрешения.
REGNUM 15:19
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда
Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
Происшествия
В Алексине силовики провели «антивирусный» рейд
Вчера в Алексинском районе сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и иных подразделений отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверили соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года.
Тульские Известия 03:26
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Киберспорт
Записи стримов гитариста DragonForce удаляют на Twitch из-за копирайта. Он исполняет треки своей группы
Гитарист группы DragonForce Герман Ли негативно оценил систему автоматических удалений и мьютов записей на Twitch.
Cyber.sports.ru 14:59
Общество
Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после того, как перенес болезнь, вызванную COVID-19.
НТВ 14:35
Общество
В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом
В Нидерландах обнаружили коронавирус у норок на двух фермах. Как пишет DutchNews.nl, зверьки страдают от расстройства пищеварения и дыхания.
Росбалт 14:31
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета 05:12
Футбол
12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА
26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян
Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции считают чужие деньги.
РИА Новости 17:09
Авто
5 ошибок эксплуатации, которые изнашивают ремень ГРМ раньше срока
Есть пять распространенных ошибок водителей, которые приводят к тому, что рабочий ресурс ремня ГРМ значительно уменьшается и может нанести значительный урон вашему автомобилю.
Car.ru 24 апреля в 14:47
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Игры
Автор манги «Хвост Феи» забыл про сон из-за Final Fantasy 7 Remake
Издание отмечает, что на получение такого трофея обычно уходит около 70 часов игрового времени и подобный результат Масимы говорит о том, что, похоже, он забыл про сон.
REGNUM 16:27
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
Культура
Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Телеканал 360° 17:56
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14