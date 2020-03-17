с чего всё началось

Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Хоккей КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля КХЛ ранее сообщала об остановке чемпионата на десять дней. Вчера стало известно, что в турнире отказались выступать «Йокерит» и «Барыс».

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.

Политика Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".

Общество Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Финансы Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.

Общество Сбербанк начал привлекать к работе осужденных Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.

Политика ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Ракову Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Марину Ракову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Политика Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 3% Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

Политика Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

Общество Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.