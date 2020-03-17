Общество
РИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
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с чего всё началось
По данным сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder, судно находится в западной части Индийского океана и приближается к Мозамбикскому проливу, разделяющему Африку и остров Мадагаскар.Коммерсантъ07:40
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Общество
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На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом
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