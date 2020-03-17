с чего всё началось

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Общество Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

Происшествия В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.

Политика Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество ЕГЭ перенесут из-за коронавируса В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.