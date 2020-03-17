Общество

РИА НовостиРИА НовостиСпособное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Читать в источнике
с чего всё началось
По данным сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder
, судно находится в западной части Индийского океана и приближается к Мозамбикскому проливу, разделяющему Африку и остров Мадагаскар.
Коммерсантъ07:40

Подробнее о событии

Способное достроить «Северный поток - 2» судно сменило курс

Газета.Ru08:05

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» вновь изменил курс

ТАСС06:57

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

РИА Новости04:20

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Lenta.ru05:26

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в сторону Мозамбика

РБК05:14

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Известия06:28

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут и идет в Мозамбик

ПРАЙМ03:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

РИА Новости 08:13
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Происшествия

В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус

Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
РИА Новости 10:10
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews 02:58
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
News.ru 08:57
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Происшествия

Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян

На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Политика

Путин попросил отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 10:12
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Происшествия

Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве

Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
РИА Новости 08:31
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:22
Общество

ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 09:29
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
Игры

Разработчики SnowRunner выпустили обзорный трейлер игры

REGNUM 10:04
Здоровье

В Польше начато производство лекарства от коронавируса

Управление по регистрации лекарственных средств дало положительный отзыв и разрешение на производство «Арехина» в Польше.
Красная весна 14 марта в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное