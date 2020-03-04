Общество
ИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и взял курс на Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако судно прошло мимо сингапурского порта и направилось в сторону столицы Шри-Ланки — Коломбо.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось к Суэцкому каналу
Rambler News Serviceвчера в 08:50
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Футбол
Харри Кейн задумался об уходе из «Тоттенхэма»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн задумался об уходе из лондонского клуба.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Наука
Генетики уточнили происхождение афроамериканцев
Финансы
Рынок акций РФ вырос вместе с миром на фоне снижения ставки ФРС США
Рынок акций РФ во вторник вырос вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне ослабления доллара после того, как Федрезерв США неожиданно снизил ставку на 0,5 процентного пункта, однако оптимизм инвесторов оставался слабым, поскольку такой шаг регулятора был расценен как признание серьезных проблем в экономике из-за коронавируса COVID-19.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Политика
Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
Армия и оружие
Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
«Зомби-дом» из Петербурга будет построен в Италии
Петербургская студия Modern House, разработавшая «зомби-дом» заявила, что спрос на дома-бункеры вырос в шесть раз на фоне коронавируса.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами»
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Здоровье
В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Общество
Точное число случаев заражения коронавирусом назвал Роспотребнадзор
По состоянию на 3 марта в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе, как сообщал сайт Бердск-Онлайн, один случай - в Москве.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Киберспорт
Rainbow Six Siege станет временно бесплатной
С 5 по 9 марта в Rainbow Six Siege пройдут выходные бесплатной игры.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Политика
Непал пригласил российских военных совместно покорить Эверест
Министерство обороны Непала направило в российское военное ведомство приглашение подняться в этом году на высочайшую вершину Земли - гору Эверест - в составе международной команды с участием также Китая, Индии и США, ждет ответа от российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Армия и оружие
Boeing представил проект нового вертолета для армии США
Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предназначенного для армии США.
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Происшествия