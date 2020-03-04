Общество

ИзвестияИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и взял курс на Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако судно прошло мимо сингапурского порта и направилось в сторону столицы Шри-Ланки — Коломбо.
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