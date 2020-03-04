Общество
ИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и взял курс на Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако судно прошло мимо сингапурского порта и направилось в сторону столицы Шри-Ланки — Коломбо.
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«Академик Черский» блокировал санкции США запутанным маршрутом к «Северному потоку-2»
Экономика сегодня03:42
Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось к Суэцкому каналу
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В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Экономика
Москва поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье
Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%).
Музыка
Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении
Общество
ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции
Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Технологии
Назван предшественник жизни на Земле
Международная группа ученых выяснила, что до появления жизни на Земле могла возникнуть примитивная форма метаболизма благодаря активности геотермальных жерл.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии
«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции «Весенний щит» двое наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения», — говорится в коммюнике.
Политика
Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Общество
Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Здоровье
Власти Москвы в срочном порядке закупают маски на 200 млн рублей
Закупка осуществляется у единственного поставщика в срочном порядке для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Общество
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
В Конституцию предложили добавить конфискацию имущества коррупционеров в качестве уголовного наказания.
Политика
В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Кино
Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно
С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown ("Вымогательство") концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему мэру челябинского Миасса
В Челябинске областной суд изменил приговор бывшему главе Миасса Геннадию Васькову. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Космос
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере будущей пенсии
Узнать размер будущей пенсии смогут россияне старше 45 лет. Уведомления будут приходить от ПФР через портал «Госуслуги» один раз в три года.