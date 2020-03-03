Общество

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В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и взял курс на Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако судно прошло мимо сингапурского порта и направилось в сторону столицы Шри-Ланки — Коломбо.
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Способное достроить «Северный поток - 2» судно направляется в Суэц

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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
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Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

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На развитие здравоохранения в Красноярском крае выделили 2 млрд рублей

В Красноярском крае дополнительно выделили 2 млрд рублей на реализацию программы Развитие здравоохранения.
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В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
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