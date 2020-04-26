Общество
Вести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
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с чего всё началось
Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.РИА Новости04:25
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
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Общество
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РИА Новости вчера в 20:13
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Газета.Ru 02:43
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Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
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РИА Новости 04:05
Общество
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В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Происшествия
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Газета.Ru 08:44
Общество
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Политика
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Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Сегодня православные отмечают Красную горку
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Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29
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BFM.ru 07:49
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
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Политика
Премьер Польши заявил, что режим закрытия границ скорее всего продлят
Власти Польши, скорее всего, продлят режим закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
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В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
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«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53