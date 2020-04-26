Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.

с чего всё началось

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).

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