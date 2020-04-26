Общество
Газета.RuСпособное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
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с чего всё началось
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" - это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.РИА Новости04:25
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Коммерсантъ 05:40
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
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В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»
В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
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Российская газета вчера в 22:21
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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
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Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо
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В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом
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Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве
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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о нападающем Антонио Кассано, знакомым ему по работе в мадридском "Реале".
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Коронавирус: Sony и Marvel отложили ряд блокбастеров, включая два фильма о Человеке-пауке
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