Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" - это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

с чего всё началось

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1K

Здоровье В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 17

Общество Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 7

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 28

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 142

Общество В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 412

Экономика Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы. 69

Общество В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом Более половины новых заболевших (22 человека) ранее контактировали с инфицированными, 12 случаев коронавируса выявлены у больных пневмонией, еще четыре случая - у приехавших из Москвы, один случай заражения пациента с ОРВИ, и еще один человек был протестирован, поскольку он старше 65 лет. 185

Здоровье В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается. 1

Общество Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. 421

Здоровье В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае. 6

Происшествия Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон. 2

Авто Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90 1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации. 20