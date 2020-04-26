Общество

Газета.RuГазета.RuСпособное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило пункт назначения

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" - это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
РИА Новости04:25

Подробнее о событии

Вероятный трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается в Россию

News.ru05:06

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» изменил курс на Находку

ТАСС04:41

Судно-трубоукладчик для «Северного потока — 2» вновь сменило курс

ИА Красная Весна22 апреля в 17:38

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» возвращается в Россию

Утро.ru05:33

Трубоукладчик «Северного потока — 2» сменил курс в проливе Ла-Манш

Политика Сегодня05:27

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» снова изменило пункт назначения

Политическая Экспертиза05:23

Трубоукладчик «Северного потока — 2» сменил пункт назначения на Находку

ПолитРоссия05:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
118
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
686
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
961
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
258
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1K
Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
17
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,3K
Единоборства

Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба

Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
31
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,4K
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
563
Общество

Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
7
Происшествия

Полиция нашла и вернула на лечение пациента с коронавирусом

Полицейские нашли сбежавшего из инфекционной больницы пациента с коронавирусом в Амурской области.
News.ru 01:13
13
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
28
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
142
Общество

В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Происшествия

В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
24
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
412
Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
Российская газета вчера в 22:21
514
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Газета.Ru вчера в 14:10
681
Экономика

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
69
Общество

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

Более половины новых заболевших (22 человека) ранее контактировали с инфицированными, 12 случаев коронавируса выявлены у больных пневмонией, еще четыре случая - у приехавших из Москвы, один случай заражения пациента с ОРВИ, и еще один человек был протестирован, поскольку он старше 65 лет.
Российская газета 02:53
185
Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
1
Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.Ru 24 апреля в 21:26
421
Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк вчера в 02:49
167
Здоровье

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 05:12
6
Происшествия

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве

По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон.
Известия 03:03
2
Авто

Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 24 апреля в 05:08
20
Футбол

Бывший тренер сборной России Капелло поделился мнением о Кассано

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о нападающем Антонио Кассано, знакомым ему по работе в мадридском "Реале".
Газета.Ru 04:41
Кино

Коронавирус: Sony и Marvel отложили ряд блокбастеров, включая два фильма о Человеке-пауке

3DNews 03:45
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
442
Как работают Яндекс.Новости?
Главное