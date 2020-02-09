с чего всё началось

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Vesselfinder.

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Общество На Великобританию обрушился ураган «Сиара» Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.

Наука Перовскиты увеличат срок службы экранов гаджетов Диоды нового типа удлиняют срок службы экранов электронных устройств — от смартфонов до телевизоров.

Единоборства Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.

Спорт Гимнастка Солдатова рассказала о болезни Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.

Общество Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.