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ИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений.Телеканал 360°17:35
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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки
Московский Комсомолец15:43
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