Политика

ИзвестияИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder
, который занимается отслеживанием подобных перемещений.
Телеканал 360°17:35

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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки

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