Политика
BFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений.Телеканал 360°17:35
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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки
Московский Комсомолец15:43
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Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
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Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Очная защита плана реализации информатизации системы здравоохранения ЕАО прошла в Минздраве России
Мы должны эффективно ими распорядиться, получив максимальный эффект, и обеспечить прорыв в цифровизации региональной системы здравоохранения уже в 2020 году!, – подытожил руководитель Облздрава ЕАО в инстаграме ведомства.
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Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе
В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
Общество
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
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Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
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Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека
Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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Мощный шторм обрушился на Великобританию
Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
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У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Армия и оружие
Армия США создает новые военные базы в нефтеносных районах Сирии
Футбол
Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
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Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
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Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Здоровье
В Забайкалье появился первый лазер для дробления камней в пыль
Введение лазера дает возможность оперировать предстательную железу, мочеточник, мочевой пузырь и уретру, а также проводить полное дробление камней без повреждений на теле пациента.
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Экс-глава ПФР вернется к работе над пенсиями россиян
Экс-глава ПФР получит еще ряд обязанностей, которые выполняли другие замминистры, но, по словам другого собеседника газеты, объявления о перераспределении задач пока не было.
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США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России
Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский ― автор музыки к «Республике ШКИД»
Слонимский был автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита» и «Король Лир», а также к балету «Икар».
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Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.