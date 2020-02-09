Политика
BFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений.Телеканал 360°вчера в 17:35
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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки
Московский Комсомолецвчера в 15:43
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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