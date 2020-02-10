Политика

BFM.ruBFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder
, который занимается отслеживанием подобных перемещений.
Телеканал 360°вчера в 17:35

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно отправилось в Сингапур

Газета.Ru01:03

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из Находки

РИА Новостивчера в 20:54

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известиявчера в 15:00

Из Находки в Сингапур вышло судно, которое может достроить «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 16:04

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки

Вести.Ruвчера в 16:03

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» вышло из Находки

РБКвчера в 15:16

Судно, способное достроить «Северный поток-2», направилось в Сингапур

РЕН ТВвчера в 18:45
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:25, Ашберн

«Академик Черский» пошел достраивать «Северный поток-2»

Вести.UZвчера в 22:45
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
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