Политика
BFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений.Телеканал 360°вчера в 17:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Происшествия
Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолёт лоукостера «Победа» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Происшествия
Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров
Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»
Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»
Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Общество
Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду
Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самым простым способом снизить вероятность развития рака своевременное обследование у врачей.
Технологии
Apple может не выполнить планы по увеличению выпуска наушников AirPods
Как сообщает rns.online в планах было увеличение выпуска популярных наушников до 45 млн штук.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
Политика
Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах
Правящая партия «Новый Азербайджан» получает большинство по результатам парламентских выборов в стране, свидетельствуют данные экзитпола центра социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.