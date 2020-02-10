с чего всё началось

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные навигационного портала Vesselfinder.

Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.

Общество Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег Мошенники, занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.

Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.

Единоборства Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.

Армия и оружие США развернули ядерное оружие малой мощности для сдерживания России Пентагон развернул ядерное оружие малой мощности подводного базирования, чтобы «послать ясный сигнал» своим вероятным противникам вроде России, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд 9 февраля, сообщает The Washington Times.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.