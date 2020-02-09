Политика
ИзвестияСпособное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
"Академик Черский" рассматривался как один из вариантов достройки "Северного потока – 2". В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.
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с чего всё началось
Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский», с октября прошлого года находившееся в порту Находки, отправилось в Сингапур, сообщает портал Vesselfinder.Аргументы и Факты15:48
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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки
Московский Комсомолец15:43
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Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией
Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
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Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью» в чемпионате Испании
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В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
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64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
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Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
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Авторынок России показал рост в январе
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МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
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Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
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Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
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Технологии
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Как сообщает ToDay News Ufa, новое программное приложение, которое помогает не захламлять внутреннюю память телефона, уже названо AppStreamer.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии
Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
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В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Политика
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Шоу-бизнес
«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа
Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-ых.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.