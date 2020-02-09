с чего всё началось

"Академик Черский" рассматривался как один из вариантов достройки "Северного потока – 2". В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.

Армия и оружие В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.

Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Авто Авторынок России показал рост в январе В целом эксперты дают пессимистический прогноз. В январе 2020 года в России было продано продано 102 102 автомобилей.

Политика Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Шоу-бизнес Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Кино «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Политика Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Политика Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.