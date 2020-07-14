Общество
RT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Энергетика
Саудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти
Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии.
Lenta.ru вчера в 18:02
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Технологии
США пытается убедить MediaTek сократить поставки чипсетов для Huawei
Ещё в мае Huawei потеряла крупного партнёра в лице TSMC вследствие санкций со стороны США.
3DNews вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Армия и оружие
Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
ToDay News Ufa 08:22
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Футбол
«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»
Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Общество
Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»
Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известия 10:18
Гаджеты
Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone
Компания по производству смартфонов и других гаджетов Apple готова выплатить по 25 долларов на каждого человека, который приобрел бракованные модели iPhone.
Live24 12:26
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40
Авто
Российский авторынок в июне занял пятое место в Европе
Автомобильный рынок России, по данным за июнь, упал на 5 место в Европе.
Car.ru вчера в 03:55
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Общество
В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой
Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
REGNUM 16:53