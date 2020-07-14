с чего всё началось

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.

Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

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