RT на русскомСпотовая цена газа в Европе превысила $480 за 1000 кубометровСогласно данным торгов, в Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) достигла рекордных $480 за 1 тыс. кубометров.RT на русскомВ то время как поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются, уменьшаются запасы в хранилищах приемных терминалов.ТАССС начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ, чем в июне, а в годовом выражении снижение превысило 22%.КоммерсантъКак ожидают источники издания на рынке, цены на газ не будут снижаться вплоть до запуска газопровода «Северный поток-2», коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSmotrim.ruRT на русскомRuposters.ruРидусТК ЗвездаГазета.RuREGNUMФАНЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняОбщественная служба новостейТелеканал 360°Новый ДеньВечерняя МоскваOilCapital.ruРамблерНародные новостиИнфо24Life.ruLive24С чего всё началосьЦены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометровНежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.Коммерсантъ28 июля в 16:04Подробнее о событииЦена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометровИнтерфаксвчера в 14:19В Курской области цены на газ вырастут с 1 августаКурские известия28 июля в 07:38«Газовая игра престолов» Европы: труб и поставщиков все больше, а газа в ПХГ меньшеOilCapital.ruвчера в 09:04Цена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларовКомсомольская правдавчера в 20:01Газ в Европе рекордно подорожалLenta.ruвчера в 19:36Цены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометровКоммерсантъ28 июля в 16:04Цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс кубовПРАЙМвчера в 12:16Показать ещёОценить425Поделиться