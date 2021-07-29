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Спотовая цена газа в Европе превысила $480 за 1000 кубометров

Согласно данным торгов, в Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) достигла рекордных $480 за 1 тыс. кубометров.
RT на русском
В то время как поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются, уменьшаются запасы в хранилищах приемных терминалов.
ТАСС
С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ, чем в июне, а в годовом выражении снижение превысило 22%.
Коммерсантъ
Как ожидают источники издания на рынке, цены на газ не будут снижаться вплоть до запуска газопровода «Северный поток-2», коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.
РБК

С чего всё началось

Цены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометров

Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ28 июля в 16:04

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Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

Интерфаксвчера в 14:19

В Курской области цены на газ вырастут с 1 августа

Курские известия28 июля в 07:38

«Газовая игра престолов» Европы: труб и поставщиков все больше, а газа в ПХГ меньше

OilCapital.ruвчера в 09:04

Цена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларов

Комсомольская правдавчера в 20:01

Газ в Европе рекордно подорожал

Lenta.ruвчера в 19:36

Цены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометров

Коммерсантъ28 июля в 16:04

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ПРАЙМвчера в 12:16
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