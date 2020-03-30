Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСпотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Lenta.ru09:17

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

РЕН ТВ06:44

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

Взгляд.ру10:10

У «Газпрома» в Европе начинается газовый «Сталинград»

Евразия Dailyвчера в 09:49

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56

Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

News.ru07:03
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Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
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Китай продал первую партию своих ПТУР «Красная стрела-12E»

В Китае «Красную стрелу-12» называют внутренней разработкой, которую сравнивают с американскими FGM-148 Javelin.
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Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
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В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Киберспорт

Alliance рассталась с двумя игроками по Dota 2

Киберспортивная организация Alliance объявила об изменениях в составе по Dota 2. Из команды ушли Адриан Fata Тринкс и Нета 33 Шапира.
Матч ТВ 04:07
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 29 марта в 16:48
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru 06:24
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 01:45
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции россиян

«Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции.
URA.Ru вчера в 07:04
Экономика

Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году будут мобильными

Согласно внесенным изменениям, сроки уплаты налогов и сдачи отчетности переносятся на ближайший рабочий день, в т.ч. в случае, когда предусмотренный НК срок выпадает на нерабочий день, установленный актом Президента РФ.
Главная книга 06:31
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Госдуме принят закон о повышении больничных до уровня МРОТ

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
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Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Политика

Великобритания нуждается в украинской рабочей силе

Телеканал RT ранее сообщал, что британский принц Чарльз, который переболел китайским коронавирусом, больше не нуждается в самоизоляции.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
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