Энергетика
ИнтерфаксСпотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Армия и оружие
Китай продал первую партию своих ПТУР «Красная стрела-12E»
В Китае «Красную стрелу-12» называют внутренней разработкой, которую сравнивают с американскими FGM-148 Javelin.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Киберспорт
Alliance рассталась с двумя игроками по Dota 2
Киберспортивная организация Alliance объявила об изменениях в составе по Dota 2. Из команды ушли Адриан Fata Тринкс и Нета 33 Шапира.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина
Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции россиян
«Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции.
Экономика
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году будут мобильными
Согласно внесенным изменениям, сроки уплаты налогов и сдачи отчетности переносятся на ближайший рабочий день, в т.ч. в случае, когда предусмотренный НК срок выпадает на нерабочий день, установленный актом Президента РФ.
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Госдуме принят закон о повышении больничных до уровня МРОТ
В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Политика
Великобритания нуждается в украинской рабочей силе
Телеканал RT ранее сообщал, что британский принц Чарльз, который переболел китайским коронавирусом, больше не нуждается в самоизоляции.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.