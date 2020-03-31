Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСпотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Lenta.ru09:17

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

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Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

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Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

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Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Эхо Москвы14:30

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56
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