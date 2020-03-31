Энергетика
Эхо МосквыСпотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня
Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.
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Комментарии
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В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
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Backstreet Boys перепели свой хит в самоизоляции
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В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
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Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
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Общество
Блокпосты установлены на въезде в Севастополь
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
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Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
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Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
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Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Здоровье
Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алтайском крае
Напомним, в Барнауле 29 марта подтвержден первый случай заболевания коронавирусом – это 39-летняя жительница краевой столицы, вернувшаяся из Доминиканы.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус
У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Транспорт
РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам
Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Общество
С 1 апреля социальные пенсии увеличиваются на 6,1%
В соответствии с постановлением Правительства РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года будут проиндексированы на 6,1%. В Архангельской области повышение коснется более 25 тысяч пенсионеров, включая 24 тысячи получателей социальных пенсий, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
Общество
В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки
Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Космос
К нашей планете летит комета Атлас
29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.