Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Музыка Backstreet Boys перепели свой хит в самоизоляции Элтон Джон, Билли Айлиш, Green Day и Foo Fighters почти четыре часа в режиме онлайн исполняли самые известные композиции.

Энергетика Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.

Общество Блокпосты установлены на въезде в Севастополь Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Общество В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.

Гаджеты Названа дата выхода дешевого iPhone Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.

Транспорт Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.