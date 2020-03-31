Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСпотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Lenta.ru09:17

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

РЕН ТВ06:44

Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

News.ru07:03

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

Взгляд.ру10:10

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Эхо Москвы14:30

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 15:06, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Музыка

Backstreet Boys перепели свой хит в самоизоляции

Элтон Джон, Билли Айлиш, Green Day и Foo Fighters почти четыре часа в режиме онлайн исполняли самые известные композиции.
РЕН ТВ 00:55
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн 14:03
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Известия 14:31
Общество

Блокпосты установлены на въезде в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
ИА Красная Весна 13:06
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Здоровье

Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алтайском крае

Напомним, в Барнауле 29 марта подтвержден первый случай заболевания коронавирусом – это 39-летняя жительница краевой столицы, вернувшаяся из Доминиканы.
Толк 11:21
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус

У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:34
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru вчера в 10:36
Транспорт

РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам

Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Эхо Москвы 14:00
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Общество

С 1 апреля социальные пенсии увеличиваются на 6,1%

В соответствии с постановлением Правительства РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года будут проиндексированы на 6,1%. В Архангельской области повышение коснется более 25 тысяч пенсионеров, включая 24 тысячи получателей социальных пенсий, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
Северная неделя вчера в 09:43
Общество

В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Рамблер 05:02
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 14:55
Космос

К нашей планете летит комета Атлас

29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой.
Портал Поиск 29 марта в 03:24
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное