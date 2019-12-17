Экономика

ТАССТАСССпотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18:20 мск цена палладия составляла $1,927,5 за унцию.
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Спотовая цена палладия впервые превысила $2 тыс

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Палладий впервые в истории подскочил выше $2 тыс за унцию

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Редкий металл побил исторический рекорд

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Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

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Цена палладия превысила $2 тыс. за унцию

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Во всем виноват автопром. Почему палладий стал дороже золота

ПРАЙМ06:42
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:04, Ашберн
Общество

В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
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ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

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Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
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Названы последствия от расширения санкций против Украины

Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Телеканал 360° 17:47
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

Быстрее всего растут продажи в категории беспроводных наушников — их купили в три раза больше, чем годом ранее, а средняя цена снизилась с 9,7 тыс. до 8,1 тыс. руб. По мнению представителя МТС, это связано с выходом на рынок множества бюджетных моделей.
РБК 22:00
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru 05:26
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты

Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Москва 24 09:24
Интернет

Опубликован список худших паролей 2019 года

Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Уфимские Заметки вчера в 12:46
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
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После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Mockva.ru вчера в 15:22
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском 21:59
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
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В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
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Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
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Общее дело: популярность московского каршеринга выросла вдвое

По словам представителя YouDrive, популярность сервиса растет вместе с увеличением автопарка.
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Гол из-за ворот: Свечников продолжил издеваться над вратарями НХЛ

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Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
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Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник не убежал из-за жалости

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Зеленский решил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
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«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений.
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Армия и оружие

Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
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