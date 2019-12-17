Экономика
ВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию
Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Авто
Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Новая Kia Optima получила дизайн, созданный совместно со специалистами из центров компании в США, Корее и Европы.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Происшествия
Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом
Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Гаджеты
JBL представил беспроводные наушники с бесконечным временем работы
Наушники получили название Reflect Eternal и по заявлению разработчиков пользователю достаточно в дневное время пробыть на улице до 150 минут для того, чтобы заряда хватило на 68 часов прослушивания музыки.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»
Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках».
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Футбол
«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая
Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Армия и оружие
Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя
Здоровье
Краевой минздрав опубликовал режим работы медучреждений в праздники
В минздраве рассказали, как будут работать на новогодних каникулах медицинские учреждения Красноярска.
Хоккей
Российские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря
Хоккеистки Женской хоккейной лиги снялись обнаженными для новогоднего календаря.