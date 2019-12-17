Экономика

ВедомостиВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
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