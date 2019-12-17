Экономика

ТАССТАСССпотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18:20 мск цена палладия составляла $1,927,5 за унцию.
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Цена палладия впервые в истории достигла $2 тыс за унцию

Газета.Ru00:54

Спотовая цена палладия впервые превысила $2 тыс

Коммерсантъвчера в 14:51

Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

ТАССвчера в 10:49

Редкий металл побил исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 21:02

Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

Ведомостивчера в 11:40

Цена палладия превысила $2 тыс. за унцию

Финмаркетвчера в 00:52

Цена унции палладия впервые достигла отметки в $2 тысячи

News.ruвчера в 08:56
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Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Наука

Что-что проверяют тестом Тьюринга? Отрывок из книги о пределах искусственного интеллекта

Разумеется, в этом разговоре не обойти тест Тьюринга. Бруссард уточняет нюансы, которые почти всегда упускают из виду, и критикует Тьюринга.
ТАСС Наука вчера в 03:15
Армия и оружие

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Газета.Ru 01:57
Гаджеты

Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения

Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
3DNews 01:39
Происшествия

В Новороссийске воспитатель детсада разбила губу ребенку

Женщина рассказала редакции, что педагог детского дошкольного учреждения на пересечении Анапского шоссе с улицей Луначарского разбила губу их 6-летней дочери.
Piter.tv 01:30
Политика

От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа

Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.
REGNUM 01:56
Экономика

Счётная палата сочла неэффективной программу ЦБ РФ по развитию финрынка

Аудиторы отмечают, что Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума, а в разделе «Развитие финансового рынка» позиции РФ ухудшились по семи из восьми компонентов.
REGNUM 01:56
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
РИА Новости 00:45
Технологии

В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру

Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:44
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Lenta.ru 01:37
Политика

Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными

Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 01:16
Происшествия

Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Российская газета 01:31
Общество

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Известия 01:45
Экономика

ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.
Коммерсантъ 00:47
Происшествия

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии

Эхо Москвы 01:30
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

Пожилая женщина, которую везли из одного медицинского учреждения в другое, выпала из машины скорой помощи во время ее движения прямо на трассу.
Наша версия вчера в 11:58
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
Политика

Токаев освободил от должности посла Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил посла республики в России Имангали Тасмагамбетова.
Московский Комсомолец 01:38
Авто

Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

Car.ru вчера в 12:11
Армия и оружие

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР

КП - Донецк вчера в 03:51
Футбол

Президент «Оренбурга»: «2019 год стал самым успешным в истории клуба»

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что 2019 год стал самым успешным в истории клуба.
Soccer.ru 01:56
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Культура

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года

Люди 1 Владимир Зеленский 2 Хидео Кодзима 3 Грета Тунберг 4 Хоакин Феникс 5 Билли Айлиш 6 Али Эрсан Дуру 7 Любовь Соболь 8 Антон Батырев 9 Александра Никифорова 10 Михаил Кокляев В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году.
Интерфакс 02:00
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