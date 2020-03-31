Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали ниже уровня внутрироссийских цен.

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

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