Энергетика

РосбалтРосбалтСпотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали ниже уровня внутрироссийских цен.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

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Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

РЕН ТВ06:44

Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

News.ru07:03

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

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Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56

Российский газ с учетом таможенной пошлины сравнялся в ценах с европейским

Собеседник09:09
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