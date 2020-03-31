Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

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