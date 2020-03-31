Энергетика
Эхо МосквыСпотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня
Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.
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Космос
Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС
Политика
Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть
Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Политика
В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля
В Белом доме ожидают, что самолет с медицинским оборудованием из России прибудет в Соединенные Штаты уже в среду, 1 апреля.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Наука
ИИ предлагают использовать для выявления ДНК рака легких в крови
Американские ученые решили, что рак легких можно выявлять и на ранних стадиях, поэтому предложили новую методику, основанную на применении искусственного интеллекта.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
В армии России проведено более 4 тысяч тестов на коронавирус
На сегодняшний день заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС России не выявлено, передает газета "Красная Звезда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Космос
Уран теряет атмосферу, выяснили ученые
31.03.20 Уран теряет атмосферу из-за своего неустойчивого магнитного поля.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Наука
Ученые создали биочип для моделирования сердечного приступа
Общество
В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции
Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Общество
Власти Туркменистана запретили «коронавирус»
Ранее «Радио Свобода» тоже сообщало, что в Туркмении запрещают говорить о коронавирусе и могут даже задержать.
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Футбол
Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.