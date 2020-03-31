Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСпотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Lenta.ru09:17

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

РЕН ТВ06:44

Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

News.ru07:03

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

Взгляд.ру10:10

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Эхо Москвы14:30

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56
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Космос

Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

AstroNews.ru вчера в 13:15
Политика

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru 21:08
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM 19:49
Политика

В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля

В Белом доме ожидают, что самолет с медицинским оборудованием из России прибудет в Соединенные Штаты уже в среду, 1 апреля.
Комсомольская правда 20:29
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг 06:18
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Наука

ИИ предлагают использовать для выявления ДНК рака легких в крови

Американские ученые решили, что рак легких можно выявлять и на ранних стадиях, поэтому предложили новую методику, основанную на применении искусственного интеллекта.
Anonsens 29 марта в 11:28
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Наука

Из морской губки извлекли соединения против коронавируса

Индикатор 12:49
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Армия и оружие

В армии России проведено более 4 тысяч тестов на коронавирус

На сегодняшний день заболевших коронавирусом среди военнослужащих ВС России не выявлено, передает газета "Красная Звезда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Газета.Ru 20:05
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Известия 14:31
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Космос

Уран теряет атмосферу, выяснили ученые

31.03.20 Уран теряет атмосферу из-за своего неустойчивого магнитного поля.
Портал Поиск 08:28
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
RT на русском 01:24
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Наука

Ученые создали биочип для моделирования сердечного приступа

ИА Красная Весна 09:28
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
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Общество

Власти Туркменистана запретили «коронавирус»

Ранее «Радио Свобода» тоже сообщало, что в Туркмении запрещают говорить о коронавирусе и могут даже задержать.
Росбалт 09:16
Общество

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Футбол

Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:22
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
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