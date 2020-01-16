Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России.

Ранее Жириновский сообщал, что фракция продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС. В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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Общество Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

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