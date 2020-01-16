Политика

Взгляд.руВзгляд.руЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Ранее Жириновский сообщал, что фракция продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС. В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
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Владимир Жириновский
Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России.
— Владимир ЖириновскийИзвестия 03:57

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