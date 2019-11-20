Общество

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.руВолгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
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С 22 ноября в России подорожают справки на «права»

Московский Комсомолец04:49

Справки от наркологов для пермских водителей подорожают в пять раз

URA.Ru04:33

Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав?

Аргументы и Фактывчера в 08:43

Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей

Deita.ruвчера в 09:30

Подорожание медсправок может остановить тех, кому нельзя садиться за руль

REGNUM10:22

Водителям Зауралья придётся раскошелиться за получение справки от нарколога

Область 45вчера в 07:20

С 22 ноября в России подорожает медицинская справка на водительские права

Янаульские зоривчера в 01:12
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру 05:32
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости 09:15
Экономика

Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе

Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.
Будущее России. Национальные проекты 11:40
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия 20:39
Политика

Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного

Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ.
РЕН ТВ 15:41
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Происшествия

В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

RT на русском 04:09
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Чемпионат 12:55
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Хоккей

«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 23:00
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU 16:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Происшествия

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Российская газета 01:48
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус 14:36
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия 16:55
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета 20:59
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета 18:16
Политика

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
Политика Сегодня 20:44
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Авто

Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня 04:17
Политика

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru 22:54
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия вчера в 09:39
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
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