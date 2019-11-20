Общество

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанВ Татарстане подорожает медсправка для водителей

В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования.
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Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года

Татар-информвчера в 09:23

Минздрав РТ: Подорожание медосмотра для водителей планируется с января, поводов для давки нет

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:47

Давка в наркодиспансерах: водительская справка подорожает в несколько раз

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Медицинская справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз

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Саратовские водители штурмуют поликлиники перед подорожанием медсправок

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В Бурятии водительские права подорожают в несколько раз

Первое альтернативное телевидениевчера в 06:46

В Татарстане подорожает медсправка для водителей

Республика Татарстанвчера в 10:10
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Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
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Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

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СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
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