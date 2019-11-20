Общество
Республика ТатарстанВ Татарстане подорожает медсправка для водителей
В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования.
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Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года
Татар-информвчера в 09:23
Минздрав РТ: Подорожание медосмотра для водителей планируется с января, поводов для давки нет
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:47
Медицинская справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
Нижегородская Правдавчера в 03:25
В Бурятии водительские права подорожают в несколько раз
Первое альтернативное телевидениевчера в 06:46
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Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Политика
В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Футбол
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.
Общество
Фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии
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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Общество
В РЖД показали макет нового плацкартного вагона
В РЖД показали макет нового плацкартного вагона. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Футбол
Магомед Оздоев: Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова
На текущий момент Дзюба с 24 голами идет третьим списке лучших бомбардиров сборной России.
Происшествия
Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова
В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Политика
Путин рассказал об отношении к Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Общество
Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
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Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих в сети Instagram, возглавила Ксения Собчак.
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