Экономика
РосбалтСпрогнозирован кризис рефинансирования в российских банках
Российский банковский сектор в следующем году может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования. Об этом сегодня на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
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Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
Мир фантастики 04:19
Кино
Disney опубликовал трейлер ремейка мультфильма «Леди и Бродяга»
Компания на своем YouTube-канале опубликовала трейлер кинокартины "Леди и Бродяга". Она стала ремейком популярного мультфильма.
VSE42.RU 07:07
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Армия и оружие
Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту
Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Хоккей
Александр Гольц – о связке с Андреем Разиным и жизни в России и Германии
«Чемпионат» поговорил с тренером о его карьере, голевых свершениях, жизни в Германии и работе на новом поприще.
Чемпионат 07:00
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Футбол
Два английских футболиста приговорены к работам за пьяное вождение
Футболист выбыл до конца сезона. Ранее сообщалось, что игроки английского "Дерби Каунти" арестованы за пьяное вождение.
Газета.Ru 09:42
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов
В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
Discover24 07:49
Армия и оружие
США передадут России контроль над сирийским Манбиджем
RuNews24.ru 08:32
Происшествия
В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека
В аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Российская газета 04:23
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Игры
Larian Studios объявила о заморозке спин-оффа Divinity: Original Sin
В марте 2019 года Larian Studios анонсировала Divinity: Fallen Heroes - спин-офф Original Sin, над которым она работала вместе с Logic Artists.
Gmbox.ru 08:39
Здоровье
Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов
Состоялось назначение нового министра здравоохранения Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер назначил на этот пост Юрия Семенова.
LentaChel.ru вчера в 06:56
Происшествия
Красноярцы потребовали задержать сына судьи за смертельное избиение
Sibnet Новости вчера в 06:58
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность
Полезная привычка сокращает смертность детей раннего возраста от респираторных инфекций на 20%, а от острых кишечных заболеваний на 50%.
Телеканал 360° 07:31
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Здоровье
Завершился ремонт в Детской городской больнице №42 в Нижнем Новгороде
В Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт.
Нижегородские Новости 07:35