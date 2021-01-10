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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год в беседе с РИА Новости. По его словам, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля.В источнике
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РИА Новости

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
РИА Новости22:06
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Аналитики спрогнозировали стоимость доллара и евро до конца года

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Эксперт предсказал, как изменятся цены доллара и евро в 2021 году

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Эксперт предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году

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Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

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«Чудо-женщина-1984» возвращается в российский прокат

Релиз фильма в кинотеатрах состоится 14 января Недавно стало известно, что фильм студии DC «Чудо-женщина-1984», релиз которого был перенесен из-за пандемии коронавируса, появится в российских кинотеатрах 14 января 2021 года.
«Чудо-женщина-1984» возвращается в российский прокат
Центральная Служба Новостей8 января в 14:24

Пенс не исключил применения 25-й поправки для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка к конституции в том случае, если «он станет более нестабильным».
Известия21:51

«Арсенал» в дополнительное время одержал победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии

Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:0. В основное время матча «канониры» владели территориальным преимуществом, но ничего опасного не создали, а в концовке «сороки» в контратаке могли вырвать победу, однако вратарь «Арсенала» Бернд Лено потащил опасный удар нападающего Энди Кэрролла.
Чемпионатвчера в 15:02