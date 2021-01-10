Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год в беседе с РИА Новости. По его словам, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля.

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С чего всё началось Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. РИА Новости 22:06