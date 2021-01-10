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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год в беседе с РИА Новости. По его словам, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
РИА Новости22:06
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Банкир дал прогноз стоимости доллара и евро на 2021 год

Телеканал 360°01:27
Российская газета

Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году

Российская газета01:27
РИА Новости

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

РИА Новости22:06
РЕН ТВ

Эксперт предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году

РЕН ТВ23:39
Известия

Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро в течение 2021 года

Известия23:12
Московский Комсомолец

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

Московский Комсомолец22:49
Lenta.ru

Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

Lenta.ru00:14

CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил попытки применить 25-ю поправку к Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса.
CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа
Ведомости01:56

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — сказал РИА Новости Пантелеев.
РИА Новости00:32