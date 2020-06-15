Финансы
РидусСпрогнозирован курс доллара к концу 2020 года
Руководитель рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко спрогнозировал, что курс американской валюты к концу текущего года составит 66 рублей.
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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новости14 июня в 22:00
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