Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ru00:52

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал курс доллара к рублю на конец 2020 года

Профильвчера в 23:36

Экономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals

News.ruвчера в 22:27

Стоимость нефти Urals будет колебаться в районе $35-50 за баррель - эксперт

ПРАЙМвчера в 22:15

Выяснилось, какая судьба ждет цены на российскую нефть

URA.Ru00:04
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
1,7K
Общество

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
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Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,2K
Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
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Армия и оружие

Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»

Военное дело 13 июня в 03:08
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
111
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Общество

Би-би-си начала показ игрового сериала об инциденте в Солсбери

В посольстве РФ в Великобритании ранее выразили сожаление по поводу того, что Би-би-си приняла решение снять художественное произведение о событиях в Солсбери.
ТАСС вчера в 23:08
Театры

Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
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Армия и оружие

Какое российское оружие сможет уничтожать гиперзвуковые цели

RT на русском 00:04
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Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.
REGNUM 13 июня в 12:30
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Общество

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
258
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
83
Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 вчера в 13:09
8
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
18
Здоровье

Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
2
Политика

КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями

КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение антипхеньянских пропагандистских листовок.
Газета.Ru 00:55
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 13 июня в 11:59
528
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
26
Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
455
Происшествия

На озере в Черемховском районе утонул 11-летний мальчик

На озере, расположенном в полутора километрах от деревни Лохово Черемховского района 14 июня утонул 11-летний мальчик, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 00:36
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