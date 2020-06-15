Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда02:12

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русском02:08

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМвчера в 20:15

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Lenta.ru00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьград01:41
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В Волгограде объявлено вознаграждение за сведения об убийце иностранца

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Путин планирует посетить Главный храм Вооруженных сил РФ

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Газета.Ru вчера в 06:09
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Футбол

«Марсель» презентовал новую форму с отсылкой к архитектуре города

«Марсель» представил новые комплекты формы на сезон-2020/21 от компании Puma.
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Авто

Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
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Кино

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Общество

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Общество

Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня

На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

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Екатеринбург, 15 июня 2020, 13:03 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 06:03
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
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Общество

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В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
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Происшествия

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На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Политика

В Кремле прокомментировали обострение отношений России и Чехии

Песков воздержался от анализа текущих обострений отношений с Чехией и в очередной раз добавил, что Москва «не будет закрывать глаза» на недружественные проявления.
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

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Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

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Жесткое задержание подростка из-за громкой музыки попало на видео

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Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
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Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево

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