Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

с чего всё началось

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 30

Авто На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя. 93

Происшествия На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми. 1

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель выписалась из роддома Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.

Экономика Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм. 1

Экономика Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм». 23

Шоу-бизнес «Холостяк» Криворотов признался, что хочет детей от Барбары Пино В шоу «Алена, блин» 33-летний стоматолог рассказал, как после проекта ему удалось сохранить отношения с победительницей Барбарой Пино, думает ли пара о свадьбе, и видит ли Антон в Барбаре мать своих будущих детей. 2

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!». 1

Общество Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19 Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".

Шоу-бизнес Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.

Общество Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 1