Финансы

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ruвчера в 00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьградвчера в 01:41

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМ14 июня в 20:15
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 21:41
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Общество

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Lenta.ru 22:21
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Общество

В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:02
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
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Экономика

Власти Омской области снизили ипотеку на новостройки до 3,1% годовых

"На прошлой неделе глава региона Александр Бурков заявил, что Омская область снизила ставку по федеральной ипотечной программе на 3%, при этом разница будет оплачиваться из регионального бюджета", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 09:31
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Экономика

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Армия и оружие

В России нашли ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

News.ru 21:23
Армия и оружие

Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть воинские подразделения в зону, которая была освобождена от военного присутствия по соглашениям между Северной Кореей и Южной Кореей.
Ведомости вчера в 19:37
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
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Космос

Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент

Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ вчера в 11:32
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Армия и оружие

В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»

Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на смену "Ратнику" может быть сформировано к декабрю, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") Альберт Баков.
РИА Новости 20:16
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
4
Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем

Pravda.Ru 10:56
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Происшествия

На проверявшую ТЭЦ-3 в Норильске сотрудницу Ростехнадзора завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудницы Ростехнадзора, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов.
Российская газета 11:55
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Общество

Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Коммерсантъ 17:24
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Спорт

В рамках Steam Game Festival представили сотни демоверсий видеоигр

Белвью, США, 16 июня 2020, 22:46 — REGNUM В рамках мероприятия Steam Game Festival: Summer Edition (Летний фестиваль игр Steam) магазин Valve предлагает геймерам познакомиться с более, чем 900 демоверсиями игр.
REGNUM 15:46
Политика

Особое мнение: Николай Усков

По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс».
Эхо Москвы 13:01
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru 20:38
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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Экономика

«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Футбол

«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет.
ТАСС Спорт 16:26
Общество

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России приступают к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, сообщили в военном ведомстве.
РИА Новости 18:03
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Политика

В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

РИА Новости 22:13
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Авто

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

МонаВиста 11:10
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Происшествия

Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
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Космос

Австралия принялась за строительство космического центра в Аделаиде

Первый в Австралии Центр управления полетами выбрал местную компанию Sabre Astronautics, для создания современного космического хаба в Аделаиде, сообщает 14 июня портал spacewatch.global.
ИА Красная Весна 10:57
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