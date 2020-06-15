Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьградвчера в 01:41

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ruвчера в 00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМ14 июня в 20:15
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Космос

36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике

Evo-rus.com вчера в 22:23
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
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Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
8
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
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Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве.
RT на русском 08:05
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Футбол

«Химки» подали документы на лицензирование для участия в Лиге Европы

«Химки» приступили к оформлению заявки на участие в Лиге Европы.
Metaratings 07:32
Происшествия

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
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Общество

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
2,6K
Общество

В Симферополе передумали отменять парад Победы

Говорит Москва 07:58
34
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Здоровье

Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус

За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
4
Политика

Глава ФСБ заявил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе.
Коммерсантъ 08:33
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Компания «Сухой» планирует серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выход на рынок боевых беспилотников.
ТК Звезда 07:18
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 00:44
52
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

Коммерсантъ вчера в 16:35
6K
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
2,2K
Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
2,2K
Фигурное катание

Стало известно о беременности Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
9
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Политика

Зюганов предложил альтернативу поправкам в Конституцию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян поддержать предложенные коммунистами поправки к Конституции, которые могут стать настоящей альтернативой предложенным властями.
Свободная Пресса 01:10
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Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ 08:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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