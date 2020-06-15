Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Рубль исчерпал силы. Доллар опять стремится к отметке 75 рублей

ПРАЙМвчера в 12:31

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

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Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ruвчера в 00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Экономика

В России отменили банковский роуминг

В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru 14 июня в 01:29
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Происшествия

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

RT на русском 07:53
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Политика

Военные парады Победы пройдут в 28 городах России

ПолитРоссия 07:00
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Политика

Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников.
РБК 08:50
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
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Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
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Игры

На Amazon опубликовали цену и дату выхода PlayStation 5

Один из пользователей Reddit сделал скриншот на Amazon, где было опубликован объявление с датой выхода и стоимостью PlayStation.
Деловое.ТВ 08:41
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,1K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Наука

Детей от коронавируса спасают здоровые кровеносные сосуды

Прозвучало несколько гипотез, почему дети заражаются коронавирусом реже и переносят инфекцию легче.
Вечерний курьер 05:46
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Политика

Брат Обамы попытался доказать незаконность его президентства

Малик Обама, брат бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, опубликовал его свидетельство о рождении.
News.ru 08:06
Происшествия

Заявление «Современника» в отношении Ефремова раскритиковал Соловьев

В своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев подверг острой критике заявление руководителей «Современника», которые обратились к общественности с просьбой не впадать в крайность представителей нашего общества и лидеров мнений и не подвергать Михаила Ефремова травле.
Live24 00:20
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 04:04
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
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Политика

В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами.
Lenta.ru 08:43
Авто

Официально представлен родстер Donkervoort D8 GTO JD70

В октябре прошлого года, голландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал родстер D8 GTO JD70, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.
CarsWeek.ru 03:23
Здоровье

На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус

Городские новости. Красноярск 08:36
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
11
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
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Происшествия

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
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Политика

Зюганов ответил Путину по поводу Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
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