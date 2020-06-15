Экономика
Lenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новостивчера в 22:00
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Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
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Путин анонсировал появление в России контргиперзвукового оружия
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В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
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Национальная служба новостей 13:58
Здоровье
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Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
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Марийская правда 04:03
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РИА Новости 02:43
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
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РБК 12:45
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Минтруд назвал реальное число безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 4,5 млн человек.
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Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
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Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
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РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября
Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
RT на русском 08:45
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
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КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
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Президент США Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
По сообщениям американских СМИ, вчера, 13 июня, в хоте выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатывается американская гиперзвуковая ракета, которая будет в 17 раз быстрее существующих аналогов и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысяч километров.
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